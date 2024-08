Van welke muziek houden koeien?

Houden koeien ook van muziek? En wat voor muziek is dit dan? Kunnen we met ze communiceren op deze manier. De voorstelling LOEI van Questions Collective onderzoekt deze vragen in een voorstelling rondom muziek. Een voorstelling speciaal gemaakt voor koeien. En niet om ze meer melk te laten geven maar puur om de koeien te laten genieten.

In Nederland hebben we een moeilijke relatie met de koe ontwikkeld. Het dier is onderdeel geworden van politieke strijd en zit dan vaak verscholen in zware woorden als ‘piekbelaster’, ‘veestapel’ of ‘stikstofruimte’. Terwijl het nog steeds om een dier gaat. Muzikant en theatermaker Flavia Faas wil met de voorstelling LOEI de communicatie tussen koe en mens onderzoeken en misschien wel herstellen en de koe laten zien als de nieuwsgierige, leuke dieren die ze zijn.