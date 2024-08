Van topmodel tot klimaatactiviste, eendagsvlieg en overige onderwerpen

Wereldzee in de polder

100 jaar geleden was de eerste van de Zuiderzeewerken klaar: de Amsteldiepdijk. De dijk verbond het waddeneiland Wieringen met het vasteland. Na de Amsteldiepdijk volgden onder andere de afsluitdijk, de houtribdijk en de drooglegging van de Wieringermeerpolder en Flevoland.

De zuiderzeewerken maakten Nederland veiliger en welvarender, maar hadden ook een weergaloze impact op het landschap en de natuur. Ronald Nijboer beschrijft in zijn boek ‘Wereldzee in de polder’ hoe het Zuiderzeegebied is veranderd. Verslaggever Gert Elbertsen treft hem bij de Amsteldiepdijk.

Van topmodel tot klimaatactiviste

Tot een aantal jaar geleden was Kiki Boreel internationaal topmodel. Ze ging op de foto voor gigantische modehuizen en merken, zoals Chanel, Ralph Lauren en Zara. Tot ze op een dag besloot dat ze niet langer kon aanzien hoe milieuonvriendelijk de fashion-industrie is. Nu zet ze zich in als klimaatactiviste.

© Vroege Vogels

Het leven van de eendagsvliegen