Van tabaksplantage tot natuurgebied

Doordat de bodem permanent bevroren was konden smeltwater en regenwater niet door de ondergrond wegzakken. Het water stroomde van helling van de stuwwal af en sneed zo diepe dalen uit. Het sneeuwsmeltwaterdal is nu een aardkundig monument.

Tot het midden van de negentiende eeuw werd het gebied gebruikt door boeren, vooral als graasgebied voor het vee. De zandgronden waren namelijk erg voedselarm. Maar vanaf 1853 kwam daar verandering in, want toen werd het gebied gebruikt als tabaksplantage: Plantage Willem III. Na enkele tientallen jaren kwam er alweer een eind aan de tabaksteelt. De plantages in Nederlands-Indië leverden meer op en het tabaksmozaïekvirus richtte veel schade aan. Op de tabaksschuur na is er weinig van die tijd overgebleven.