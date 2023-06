Van schelpen in de Noordzee tot kalk in de duinen

Strandschelpen en zwaardscheden, een tochtje op het strand en er zijn meteen al talloze soorten te vinden. Wie wil weten wat er leeft op de bodem van de zee, hoeft alleen maar langs de branding te lopen en te ontdekken wat de golven hebben meegebracht. Want wat aanspoelt op het strand, zegt veel over de conditie van onze Noordzee.

Stichting de Noordzee zet zich in voor een gezonde Noordzee. Als mariene ecoloog houdt Eline van Onselen zich bezig met welke soorten er in de zee leven. Om te zien wat in het water leeft, kun je ook op het droge blijven. Want op het strand liggen natuurlijk allemaal schelpen van soorten die in de Noordzee leven.