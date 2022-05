Van reebok tot zombieslak | Nu in de natuur

De reebokken hebben last van jeuk, want hun nieuwe gewei begint door te komen. Ondertussen hebben de kraanvogels zich uitgesloofd met dansen om zo hun partner te verleiden. Zij leggen nu hun eieren, net zoals de citroenvlinders. De oorkwal is weer zichtbaar in het zoute water. En wist je dat er échte zombies bestaan? Op Instagram verschijnt elke werkdag een nieuwe Reel.

oohh, wat een jeuk! Het mannetje ree, een reebok, krijgt een nieuw gewei en dat veroorzaakt heel veel gekriebel. Gelukkig staan er veel bomen en struiken waar hij tegen aan kan wrijven. Zo schuurt hij de huid rond het kersverse gewei af. Dit klusje is meestal in een dag geklaard en dan kan hij met zijn gloednieuwe gewei weer een heel jaar verder!

Dansende kraanvogel

Heb je ooit een vogel zien dansen? De sierlijke kraanvogel vliegt metershoog de lucht in en klappert met z’n vleugels om z’n partner te verleiden. Dit gaat gepaard met veel geluid. Als het versieren is gelukt, begint de kraanvogel met eieren leggen in april. De jongen hoeven niet lang op hulp te rekenen van hun ouders.

Zwemmende oorkwal

Als je nu in het zeewater kijkt, zie je misschien wel een oorkwal drijven. Op de stroming van de zee dobbert hij door het zoute water. Maar hij kan ook actief zwemmen! De oorkwal perst met zijn spieren water uit z’n lijf waarmee hij vooruit komt. Bij het ontspannen opent de kwal als een paraplu. Je hoeft niet bang te zijn voor de steek van de oorkwal, deze komt namelijk niet door je huid heen!

Citroenvlinder legt eieren

Is het een blaadje of een vlinder? De citroenvlinder doet erg zijn best om zo min mogelijk op te vallen tussen de groene bladeren. De vlinder is op dit moment bezig met eieren leggen. Dit doet ze op een plant die haar rupsen lekker vinden. Als de rupsen dan uitkomen, beginnen ze gelijk met eten.

Barnsteenslak is zombie

Niet schrikken, deze barnsteenslak is een echte zombie. Want, een parasitaire worm heeft de slak onder zijn controle en stuurt hem aan. Je ziet hem ook zitten in de groene tentakels van de slak! De barnsteenslak maakt geen schijn van kans, want de bewegende tentakels (waar de parasiet zich in bevindt) trekken hongerige vogels aan. Dat is precies wat de parasiet wil, want hij plant zich in de vogel verder voort.

Als de vogel de slak opeet, plant de parasiet zich in de darmen van de vogels voort. De jongen verlaten de vogel via de vogelpoep en komen zo weer op het land en in het water terecht. Een andere slak wordt het nieuwe slachtoffer. Deze maand wordt er extra aandacht besteed aan parasieten.