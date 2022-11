Van prehistorische vogels tot dieren in de file | Nu in de Natuur

Afgelopen week was er weer van alles te bewonderen op de Instagram reels van Vroege Vogels: van prehistorische dieren en hagedissen tot dieren met 'boom' in de naam.

Er bestaan verschillende typen muizen. In deze reel passeren er drie de revue! Allereerst de woelmuizen, deze muizen hebben een korte staart en stompe kop, bekende soorten zijn de rosse woelmuis en veldmuis. Als mensen aan muizen denken, denken ze vaak aan de ware muizen. Deze dieren hebben een lange staart, leuke kraaloogjes en grote oren. Spitsmuizen zien er totaal anders uit, ze hebben erg kleine ogen en een enorm spitse snuit, vandaar de naam!

'Boom' in de naam

Deze reel bevat drie dieren die 'boom' in de naam hebben. De boomvalk is een zomergast die graag in bomen broedt. Ze bouwen niet zelf een nest, maar kraken vaak een oud kraaiennest. De boomkikker kan goed klimmen met zijn tenen die zuignappen hebben. Je kunt ze voornamelijk vinden in het zuiden en oosten van het land. Het boomblauwtje is een algemene vlindersoort, je vindt ze in het hele land, maar vooral in de buurt van struweel.

Prehistorische beesten

Deze dieren zien er prehistorisch uit! De roze pelikaan is één van de zwaarst vliegende vogels en kun je heel soms in Nederland treffen. Vroeger ging het erg slecht met de aalscholver, maar inmiddels kun je ze op veel waterrijke plekken zien. Naast hun prehistorisch ogende kop maken ze een echt oer-geluid. De heilige ibis ziet er met zijn kale kop uit alsof hij zo uit de prehistorie komt. Van nature komt hij niet voor in Nederland, maar soms ontsnappen dieren uit volières.

In de ochtendspits

Op deze ochtend stond er erg veel file, voor ons reden om dieren tijdens spitsuur te laten zien! Allereerst zien we een lange rij van grauwe ganzen. De jongen zijn niet allemaal van de twee oudervogels. Bij ganzen heb je zogenaamde crèches, waarbij volwassenen op de jongen van andere ganzen passen. In deze reel zien we ook hazen die in een rijtje achter elkaar aan rennen. Dit kun je zien in de paartijd, waarbij verschillende mannetjes achter een vrouwtje aangaan. Bij spitsmuizen zie je soms dat ze een rijtje vormen door zich in de voorganger vast te bijten. Zo raken ze elkaar niet kwijt!

Hagedissen

Nederland kent vier soorten hagedissen. De zandhagedis, muurhagedis, levenbarende hagedis en de pootloze hazelworm. In de reel laten we de eerste drie zien. De zandhagedis is te herkennen aan zijn dikke kop. De mannetjes hebben een prachtige lichtgroene kleur in de lente en zomer. De muurhagedis, die in je Zuid-Limburg kunt zien, heeft een erg afgeplat lichaam en kop. De levendbarende hagedis is de meest algemene van onze vier hagedissen. Deze soort is te herkennen aan z'n kleine kop.