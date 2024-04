Van mens tot zeepaard, groene buren en alle overige onderwerpen

De Vlaamse Evolutionair morfoloog Dominique Adriaens van de Universiteit van Gent verdiept zich in de menselijke evolutie, maar ook in de anatomische bouw van gewervelde dieren. Van het kaakapparaat van de bloedzuigende katvissen tot de grijpstaart van zeepaardjes. Adriaens bracht het unieke grijpmechanisme van de staart in kaart. En die kennis wordt nu toegepast in de medische wereld. Zo is er op basis hiervan een alternatief voor gips ontwikkeld en wordt er gewerkt aan een grijparm, dat is geïnspireerd op een zeepaardje. Eind vorig jaar verscheen zijn boek ‘in het spoor van de mens’.