Van mammoetsteppe naar poolwoestijn | Podcast

Nederland was 50.000 jaar geleden nog steeds een mammoetsteppe. Met wolharige mammoeten, steppewisenten, saiga-antilopen, hyena’s, leeuwen en wolharige neushoorns. Ze zijn te horen in aflevering 2 van de podcast ‘Zo klonk Nederland’. Maar het wordt langzaam steeds kouder, de winters worden steeds ijziger. Als je in die tijd door wat nu Nederland is zou lopen, zou je geen mensen tegenkomen. Wel her en der Neanderthalers, kort en stevig gebouwd, met een langgerecht hoofd, een flinke neus, enorme wenkbrauwbogen en zonder kin. Evolutionair gezien geen voorouder van ons maar eerder een neef; ze vormen een andere tak in de familie van mensachtigen.