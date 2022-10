Van kunstzinnige dieren tot zeldzame reigers | Nu in de Natuur

Van stiekeme vogelvoerdieven en badderende vogels tot de kunst in natuur. Het was allemaal afgelopen week te bewonderen op de Instagram van Vroege Vogels!

Het is weer tijd om de vogels in je tuin bij te voeren! Maar niet alleen vogels komen hier op af. In deze reel zien we een familie boommarters die smult van het lekkers in een voederhuisje, een eekhoorn die een beetje klungelig bij het voer probeert te komen en een rat die hiervoor halsbrekende toeren uithaalt. Geen vogels, maar nog steeds genieten!

Badderen

Vogels zijn vaak druk in de weer met hun verenkleed. Een smerig verenpak zorgt ervoor dat vogels namelijk minder goed kunnen vliegen, sneller koud worden en minder aantrekkelijk zijn voor soortgenoten. De zwart specht, grutto en sperwer nemen in deze reel daarom een lekker bad.

Zeldzame reigers

De blauwe reiger of de grote zilverreiger kent waarschijnlijk iedereen, maar was je ook bekend met deze zeldzaamheden? De koereiger is een reigersoort die de laatste jaren in opkomst is. Hij zoekt z'n eten, zoals de naam al aangeeft, vaak in de buurt van koeien. Een reiger die vooral 's nachts actief is, is de kwak. Hij dankt zijn naam aan het geluid dat hij maakt, een luide 'KWAK'. De ralreiger is de meest zeldzame reiger van deze drie. Tijdens de vogeltrek wil hij nog wel eens in Nederland terecht komen.

Kunst

Wie goed kijkt ziet overal kunst, en al helemaal in de natuur. De dieren in deze reel bevestigen dat nogmaals. Prachtige golvende spreeuwenzwermen zie je vooral in het najaar en tijdens de avondschemering. Zeevonk is een eencellige die bekend staat om z'n bioluminecentie; ze kunnen zelf licht maken. Een spectaculair gezicht! De meerkoet in deze reel creëert abstracte kunst, door het breken van de weerspiegeling van het water.

