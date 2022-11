Van krijsende dieren tot jagende roofvogels | Nu in de Natuur

Het najaar betekent het verschijnen van wintergasten. Een heel bijzondere wintergast is de pestvogel. Deze schoonheid verschijnt in ons land als er in het noorden weinig bessen zijn. Mogelijk krijgen we deze winter weer bezoek van deze dieren! De drieteenstrandloper broedt erg noordelijk; op Groenland en Spitsbergen. Bij ons vind je deze koddige steltlopers vooral op het strand. En vanaf begin oktober is het weer te horen, het hoge geluid van de kolgans. Je treft ze vooral langs de grote rivieren en in Zeeland en Friesland.

Grote grazers

Grote grazers als runderen, paarden en edelherten zijn erg belangrijk voor de natuur! Ze houden niet alleen de planten kort, maar verspreiden bijvoorbeeld ook zaden in hun vacht. Een bekende plant die hier gebruik van maakt is de grote klit. Ook maken grote grazers zanderige plekjes in het landschap, waar bepaalde insecten en planten erg van houden. Ook de poep van grote grazers is belangrijk, er komen veel insecten op af die vervolgens weer voedsel zijn voor bijvoorbeeld vogels.

Krijsen

In deze reel drie echte krijsers! De jonge vossen hebben waarschijnlijk mot en maken daarbij een behoorlijk kabaal. De waterral is ook een bekende krijser, ze maken een geluid als een gillend speenvarken. Hoor je zoiets in de buurt van een moeras dan ben je waarschijnlijk in de buurt van deze vogel. Nachtelijk spookachtig gekrijs is vaak afkomstig van de kerkuil, deze uil komt over de hele wereld voor en is een echte cultuurvolger.

Padden

De gewone pad kent iedereen, maar bij deze padden zal niet bij iedereen een lichtje gaan branden. De knoflookpad scheidt een knoflookachtige geur af bij verstoring, vandaar de naam! De rugstreeppad heeft, zoals de naam al doet vermoeden, een streep op de rug. De geelbuikvuurpad is een soort die van boven erg onopvallend is, maar een felgele buik heeft. Het precieze patroon op de onderkant is per individu verschillend.

Roofvogels