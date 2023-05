Van ijstijd tot middeleeuwen: geschiedenis Dinkel in de beekoever

Rond diezelfde tijd kwam net over de Duitse grens in Bad Bentheim de zandsteenindustrie op. In heel Nederland gebruiken ze de stenen voor de bouw, zoals de Martinitoren of het paleis op de Dam. Dinkelland ligt precies in de doorvoerroute. In de Puntbeek zie je die oude ‘A1’ die naar Utrecht liep. Het karrenspoor loopt dwars door de beek en de hoefafdrukken kun je nog in de muur vinden.