Van ego naar eco, veldgentiaan en alle overige onderwerpen

De Veldgentiaan in de duinen bij Bergen an Zee

Wie de Veldgentiaan ziet bloeien weet dat de herfst is aantocht is, want het is één van de laatst bloeiende planten van het jaar. Maar ook een heel zéldzame plant, dus de kans dat je ‘m vindt is niet groot. Zeker niet na de droge zomer van dit jaar, want de gentiaan houdt wel van een beetje vocht.