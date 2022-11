Van dieren met moederliefde tot de Nederlandse slangen | Nu in de Natuur

Van dieren die dol zijn op hun moeders tot de drie slangen die in Nederland voorkomen. Het was afgelopen week allemaal te zien op de Instagram van Vroege Vogels!

In deze reel komen drie kleine vogels langs. Er wordt afgetrapt met de kleinste vogel van Europa: de goudhaan. Deze vogel wordt vaak niet zwaarder dan vijf gram, dat is net iets meer dan een suikerklontje. Dat kleine vogels een hard geluid kunnen maken bewijst de winterkoning. Dit kleine bruine vogeltje met een wipstaart is op veel plekken te zien in Nederland. Staartmezen hebben een lange staart, maar een klein lichaam. Deze beweeglijke vogeltjes worden daarom ook wel gekscherend 'pingpongbal met staart' genoemd.

Moederliefde

Bij deze dieren spat de moederliefde van het scherm! De das krijgt vaak rond de drie jongen. Deze worden in de veilige burcht geboren en na een week of zeven zetten ze hun eerste stapjes buiten de burcht. Jonge reeën drinken zes tot tien weken melk melk bij hun moeder, maar blijven ongeveer een jaar bij haar in buurt. De jongen van de fuut worden niet alleen door moeder, maar ook door vader beschermd en gevoerd. Ze gaan graag bij hen op de rug!

Slangen

Nederland telt drie slangensoorten; de gladde slang, adder en ringslang. De adder is hiervan de enige giftige. Ze bijten niet snel, alleen als ze zich bedreigd voelen. Mocht het toch tot een beet komen, dan is deze vaak ongevaarlijk. De andere twee slangen zijn wurgslangen en hebben geen gif. De gladde slang houdt vooral van droge gebieden, zoals heideterreinen, terwijl je de ringslang vooral in de buurt van water aantreft.

Eigen naam roepen

Veel vogels zijn vernoemd naar het geluid dat ze maken, denk bijvoorbeeld aan de keep, tureluur of hop. Dieren met zulke namen worden ook wel onomatopeeën genoemd. In deze reel met vogels die hun eigen naam roepen zijn de grutto, oehoe en koekoek te zien én te horen.

Storm op komst

Het waait hard vandaag in Nederland, dus dat wordt je schrap zetten! In deze reel laat de eekhoorn zich niet tegenhouden door de wind om een hapje te eten. De winterkoning en ijsvogel hebben het iets moeilijker met het ruige weer...