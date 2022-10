Van dieren met boevenmaskers tot groeiende zwammen | Nu in de Natuur

Van dieren met 'blauw' in de naam tot groeiende zwammen en prachtige close-ups. Het was afgelopen week allemaal te zien op de Instagram van Vroege Vogels!

In deze reel drie dieren van heel dichtbij! Een ree, het meest algemene en kleinste hert van Nederland, is lekker aan het kauwen. De sperwer en havik lijken erg op elkaar, maar de laatste is een stuk krachtiger, met onder andere dikkere poten. In deze reel zien we een havik! Als laatste is er een close-up van de egel. Deze stekelige vriend is voor veel mensen een geliefde tuingast, omdat hij veel slakken eet.

Blauw in de naam

Als je het over dieren hebt met ‘blauw’ in de naam, kun je natuurlijk niet om de spectaculaire blauwborst heen! Deze bewoner van natte gebieden zie je alleen in de zomer. Het icarusblauwtje, een vlindersoort die je vooral bij graslanden vindt, is vrij algemeen en in het hele land te bewonderen. Zie je een roofvogel laag over de grond jagen, dat zou dit zomaar een kiekendief kunnen zijn. Er zijn verschillende soorten, maar in de reel laten we de blauwe kiekendief zien. Van deze soort hebben de mannetjes een lichtgrijze/blauwe kleur.

Boevenmasker

Vrij veel dieren, waaronder de das, wasbeer en slechtvalk, hebben een zogenaamd boevenmasker: een zwarte kleur rondom de ogen. Dit is geen toeval, maar dient vermoedelijk om beter te zien in fel licht. In deze reel laten we drie boefjes zien: de grauwe klauwier, het nonnetje en de buidelmees.

Bonte spechten

Nederland kent drie soorten bonte spechten. De grote, middelste en kleine. Deze namen zeggen al iets over de grootte, maar dit is niet het beste kenmerk om de soorten op naam te brengen. In deze reel de aandachtspunten waar je op moet letten. Zo heeft de grote bonte vrij veel zwart op de kop en een dieprood achterste. De middelste heeft een lichte kop en een iets ‘opener’ gezicht. De kleine bonte specht is de enige bonte specht met een gebandeerde rug.

Groeiende zwammen