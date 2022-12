Van dieren in woningnood tot zeenaaktslakken | Nu in de Natuur

In deze reel; dieren die kampen met een woningtekort! De heremietkreeft gebruikt oude slakkenschelpen als bescherming. Op den duur is de kreeft te groot voor z'n huis en moet hij verhuizen. De zanglijster probeert de huisjes van slakken kapot te slaan in deze reel. Deze lijsters doen dat vaak op zogenaamde smidses. Ten slotte komt er een wespenkolonie voorbij die een vogelnestkastje heeft gekraakt.

Ter gelegenheid van Sinterklaas: dieren op het dak! De steenuil is een echte plattelandsvogel en broedt graag in oude schuurtjes of grillige knotwilgen. Veel houtduiven blijven het hele jaar in Nederland, het is een standvogel. Sommige houtduiven trekken echter in de winter naar het zuiden, terwijl vanuit het noorden en oosten houtduiven hier komen overwinteren. De eekhoorn in deze reel zit ook op het dak. Ze houden geen winterslaap, maar blijven wel een paar dagen op het nest als het slecht weer is.