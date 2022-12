Van dieren in de kou tot pleegouders van het koekoeksjong | Nu in de Natuur

Afgelopen week viel er weer veel te zien en horen op de Instagram reels van Vroege Vogels: van dieren met 'vuur' in de naam en wolven tot dieren in de kou.

Wat hebben het amfibie, insect en de vogel in deze reel met elkaar gemeen? Ze hebben alledrie het woord 'vuur' in de naam! De vuursalamander is de grootste salamander van Nederland, helaas gaat het erg slecht met deze soort. De vuurwants vindt je vooral onder lindebomen. Ze paren door hun achterkant tegen elkaar aan te houden, zo'n paring kan wel een week duren! De vuurgoudhaan kun je van de gewone goudhaan onderscheiden door de duidelijk oogstreep.

Zwaan

In deze reel komen de drie inheemse zwanen van Nederland voorbij. Allereerst de knobbelzwaan, die het hele jaar in Nederland is en die je kunt herkennen aan z'n oranjerode snavel. De twee andere zwanen, de wilde en kleine, lijken erg op elkaar en komen hier alleen overwinteren. De wilde zwaan heeft meer geel op de snavel en is wat groter dan de kleine. De kleine heeft in verhouding ook een kortere nek.

Koekoeksjong

De koekoek broedt haar eieren niet zelf uit, maar legt deze in het nest van andere vogels. Het eerste dat het koekoeksjong doet nadat hij is uitgekomen is z'n pleegbroertjes en -zusjes het nest uitwerken. Zo krijgt hij alle aandacht van z'n verzorgers. In deze reel zien we een kleine karekiet, heggenmus en graspieper die een koekoeksjong groot brengen.

De wolf is terug

De wolf was uitgestorven in Nederland, maar is helemaal terug! Er is een hoop discussie over dit roofdier, behalve over dat het een imposant dier is! In deze reel komen een aantal prachtige beelden van de wolf voorbij.

Het is koud!

Het vriest al een paar dagen in Nederland. Voor ons reden om dieren in de winterkou te laten zien. We zien een vos die in de sneeuw op zoek is naar muizen, en met succes! De groene specht is geen trekvogel en blijft het hele jaar hier. Toch houdt deze vogel niet van sneeuw, dan zijn er namelijk weinig insecten te vinden. De dagpauwoog in deze reel is waarschijnlijk te vroeg uit z'n winterslaap ontwaakt. Een gek gezicht: een vlinder in de sneeuw.