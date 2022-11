Van der Wal: wolf is een dilemma omgeven door emoties

Van der Wal noemt de kwestie "ingewikkeld" en wil eerst praten met provincies en de Raad voor Dierenaangelegenheden. Zij hoopt dat de Raad kan bijdragen aan het publieke debat over hoe om te gaan met de wolf. Maar, benadrukt ze, "de juridische realiteit is dat het om een beschermde inheemse soort gaat, die zelf is teruggekeerd".