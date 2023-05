Van den 'slimme' vos Reynaerde

Dat de vos hier wordt geportretteerd als zo'n extreem 'schrander dier' is niet per sé logisch, laat staan biologisch. "Slim is een lastig begrip, zeker als je het in menselijke termen bekijkt", zegt ook Dik van der Meulen, de auteur die met zijn boek over de wolf vorig jaar de Jan Wolkers Prijs won. "Wolven zijn waarschijnlijk veel intelligenter, maar toch zien we die in de literatuur vooral als 'groot en boos' terug, als een hond van de duivel zelfs."