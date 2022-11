Van de kleinste roofdieren tot bijzondere parasieten | Nu in de Natuur

Sommige dieren houden ervan om in groepen te leven. Soms doen ze dit uit veiligheid. Veel ogen zien namelijk meer dan twee! Een vogel die graag overwintert en trekt in grote groepen is de kraanvogel. Tijdens de trektijd is deze grote vogel soms te zien in Nederland, en dan voornamelijk in het oosten. Damherten leven buiten de paartijd, die rond oktober/november valt, in mannen- en vrouwengroepen. De ruisvoorn is een vis die ook graag in groepen leeft, bij vissen scholen genaamd. Ruisvoorns zoeken vooral eten in de buurt van het wateroppervlak.

Sint Maarten

Tijdens Sint Maarten komen niet alleen kinderen graag langs voor wat lekkers, ook tuinvogels lusten wel wat! In deze reel zien we drie vogels die je met vogelvoer naar je tuin kunt lokken. De roodborst houdt niet van concurrentie en zal andere roodborstjes waarschijnlijk verjagen. De groenling is een echte zaadeter, je kunt hem lokken met een zadenmix. Huismussen mogen ook niet ontbreken in je tuin. Het gaat helaas niet goed met deze gezellige kwetteraars en ze kunnen je vogelvoer goed gebruiken!

Sluipwespen

Sluipwespen zijn echte parasieten. Elke soort parasiteert op geheel eigen wijze. De rupsen- en spinnendoder speuren rupsen en spinnen op, verdoven deze en laten ze als voedsel dienen voor hun larven. De houtsluipwesp zoekt larven van bijvoorbeeld boktorren in hout. Met haar lange legbuis (tot 4 centimeter), legt ze vervolgens eitjes op deze larven.

Metaal in de naam

Sommige dieren hebben een metaal in hun naam. In deze reel komen er drie voorbij! De koperwiek dankt zijn naam aan haar koperen oksels. De wintergast kun je regelmatig horen overvliegen in deze tijd. Ze maken een vrij hoog en schel geluid. De zilvermeeuw in deze reel is aan het trappelen naar wormen, en met succes! De goudvink is niet goud gekleurd. Mogelijk is de naam het resultaat van een vertaalfout en verwarring met de putter. In het Engels word de putter namelijk 'goldfinch' genoemd, omdat de putter prachtige gouden banden op de vleugels heeft.

Kleinste roofdieren