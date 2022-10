Van bronstige herten tot prachtige vinken | Nu in de Natuur

Het begin van de herfst betekent bronsttijd voor het edelhert! Door middel van burlen laten de mannetjes aan de vrouwtjes horen dat ze een geschikte partner zijn. Vervolgens kan een mannetje door te flemen ruiken of een vrouwtje vruchtbaar is. Bij flemen wordt de tong uitgestoken en daarna tegen een reukorgaan in de mond gehouden. Soms loopt het tijdens de bronsttijd uit op een spectaculair gevecht. De bronsttijd is het best te zien en horen op de Veluwe of in de Oostvaardersplassen.

Koud douchen

Door de hoge gasprijzen douchen steeds meer mensen koud. Voor ons reden drie verschillende dieren die een koude douche nemen te laten zien. Allereerst de steenuil, een kleine uil die zich vooral thuis voelt op het platteland. Ten tweede de tuinslak. Slakken zijn gevoelig voor uitdroging en zijn daarom vooral tijdens vochtig weer actief. Ten slotte de pimpelmees; een graag geziene tuingast.

Vechten

Dat de natuur lang niet altijd even vredig is zie je in deze reel! Bevers zijn erg territoriaal en verdedigen hun territorium vol overgave. Fazantenhanen en vliegende herten zijn echte kemphanen. Verliezen tijdens een gevecht kan namelijk betekenen dat er niet gepaard wordt met een vrouwtje.

Prachtige vinken