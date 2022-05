Van broedende visdief tot gravende grijze zandbij | Nu in de natuur

De paardenbloem verandert van een gele bloem naar een pluizenbol met honderden zaadjes. De moeflon krijgt nu jongen, die ongeveer twee jaar bij de ouder blijven. De visdief broedt nu in kolonies op eilandjes terwijl de zandbij nu haar ondergrondse nest graaft om eieren in te leggen. De korhoen is een zeldzame vogel die nu haar partner zoekt. Op Instagram verschijnt elke werkdag een nieuwe Reel.

Één blik in de weide en je ziet hem waarschijnlijk staan: de paardenbloem. Zijn gele bloem kleurt de weides nu geel, en daarna verandert hij in een zacht pluizenbolletje. Als je tegen dit bolletje blaast, verspreidt hij zijn zaadjes via de lucht. Hij is niet de enige plant die dit zo aanpakt, de wilg verspreidt zijn zaad bijvoorbeeld ook met een pluisje als parachute.

Moeflon op de Veluwe

Als je een moeflon wil zien, moet je naar de Veluwe gaan: dat is de enige plek in Nederland waar hij voorkomt. Hij heeft een bruine vacht met witte vlekken, de vlekken groeien mee met zijn leeftijd. Je hoeft hem niet te scheren, hij heeft namelijk helemaal geen wol maar haar. In het voorjaar krijgt het vrouwtje vaak een lammetje, deze blijft tot twee jaar bij zijn moeder.

Broedende visdief

Aan de kust heb je nu grote kans om een visdief te zien! Hij is een witte vogel met een zwarte streep over zijn hoofd. Op zijn lange, rode snavel zit een zwart puntje: daarmee verschilt hij van andere zwart-witte kustvogels. Hij broedt vanaf mei - vaak in groepen op een eiland. Hier is hij veilig voor roofdieren, die vaak niet goed kunnen zwemmen.

Gravende grijze zandbij

Heb je wel eens een bij zien graven? Door het warme weer wordt de grijze zandbij weer actief. Het vrouwtje maakt haar ondergrondse nest nu, een lange gang met tientallen vertakkingen. Haar naam verklapt wáár zij haar nest maakt: in het zand. In elk van de vertakkingen legt ze een ei met een beetje nectar. Ze maakt haar nest vlakbij de andere grijze zandbijen, dat is wel zo gezellig!

Dansende korhoen

Als je nu een korhoen tegenkomt, heb je enorm veel geluk! In Nederland vind je hem bijna niet meer doordat er nauwelijks geschikt leefgebied meer voor hem is. Het mannetje valt op door zijn enorme rode wenkbrauwen en zijn witte achterwerk. Dansend verleidt hij op deze manier het vrouwtje. Zij ziet er heel anders uit: ze is bruin en valt veel minder op.