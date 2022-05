Van broedende kerkuil tot groeiende duizendknoop | Nu in de Natuur

De vuursalamander ziet er exotisch uit, maar hij komt gewoon in Nederland voor! Ze legt nu haar larven. Het baardmannetje is nu weer te zien én te horen tussen het riet. Ondertussen groeit de Japanse Duizendknoop nu ontzettend hard, vaak ook over andere planten heen. En de kerkuil begint nu met broeden, er zijn genoeg muizen aanwezig om de jongen te voeden. Op Instagram verschijnt elke werkdag een nieuwe Reel.

Hij ziet er misschien wat exotisch uit, maar deze salamander komt gewoon in Nederland voor: de vuursalamander. Met zijn gele vlekken wil hij laten weten dat hij giftig is, en dus niet eetbaar! Toch is het lastig hem te vinden. Hij verstopt zich ontzettend goed en is ook nog eens zeldzaam in Nederland. Het vrouwtje legt haar larven tussen maart en september, deze zijn al ontwikkeld in haar buik.

Baardmannetje te horen tussen het riet

Heb je wel eens een vogel met een baard gezien? De baardman komt toch aardig in de buurt! Het mannetje heeft twee zwarte strepen op zijn hoofd die ontzettend op bakkebaarden lijken. Hij hoeft ze niet af te scheren. Het vrouwtje heeft deze bakkebaarden niet, zij is lichtbruin. De baardman is nu meer aanwezig in Nederland. Je vindt hem vooral in het riet.

Groeiende Japanse Duizendknoop

Weinig mensen zijn fan van de Japanse Duizendknoop, maar om één ding moet je deze plant wel bewonderen: zijn enórme groeikracht! In mei groeit de holle steel vol rode vlekken tot wel 10 cm per dag. Maar, hiermee overwoekert hij wel allerlei planten en brengt hij veel schade aan wegen en gebouwen. Van oorsprong komt deze plant helemaal niet in Nederland voor, hij is een exoot.

Broedende kerkuil

Zijn roep klinkt hard en schel door de nacht: de roep van de kerkuil. Met zijn ijselijke kreet trekt hij zijn partner aan maar zo houdt hij juist ook andere uilen weg uit de buurt. De kerkuil lijkt altijd verliefd, door zijn hartvormige gezicht. Maar liefde gaat vooral door de maag van deze uil. Hij jaagt op muizen. Daarom broedt hij nu – in mei zijn er veel muizen dus binnenkort hebben de jonge kerkuilen dan genoeg te eten.