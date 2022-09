Van bodemdieren tot prinsjesdag | Nu in de Natuur

Herfst betekent paddenstoelentijd! Een paddenstoel is een vruchtlichaam van een schimmel. Met zo’n vruchtlichaam kan een schimmel zijn sporen verspreiden. Dit gebeurt op veel verschillende manieren. Zo laat de inktzwam sporen meevoeren met de wind en schiet de kogelwerper ze weg. De sporen van de stinkzwam stinken nogal. Hier komen vliegen op af die de plakkerige sporen vervolgens, onbewust, naar een andere plek brengen!

Een mondvol

In deze reel laten we dieren met een mond vol zien! De papegaaiduiker heeft z’n bek vol visjes. Deze zeevogel broedt op kliffen en is in de winter soms te zien in Nederland. De eekhoorn verzamelt lekker warm nestmateriaal, net zoals de egel. De egel maakt zich klaar voor de winterslaap, terwijl eekhoorns ’s winters gewoon actief blijven.

Kleurafwijkingen

De kleuren van dieren kunnen weleens afwijken. Albinisme is bekend; hierbij heeft een dier geen pigment. Dit zorgt voor witte veren of vacht en rode ogen. Leucisme lijkt op albinisme, maar bij leucisme is er nog wel pigment. Deze dieren hebben hun gewone oogkleur en vaak zijn sommige veren of haren nog normaal gekleurd. Melanistische dieren hebben juist meer pigment en zijn dus donkerder dan normaal.

Prinsjesdag

Bij Prinsjesdag hoort natuurlijk de hoedjesparade! Vandaar dat we op deze dag eens wat dieren met bijzondere ‘hoedjes’ lieten zien. De hop heeft een prachtige lange kuif die hij op kan zetten als hij opgewonden is. De pestvogel gebruikt zijn kuif ook voor communicatie; deze speelt onder andere een rol bij de balts. Lepelaars hebben hun lange afhangende kuif alleen in het voorjaar en de zomer.

Blaffende vogels