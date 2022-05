Van blauwe druif tot broedende waterhoen | Nu in de natuur

De tuinen kleuren weer blauw van de blauwe druif. Ondertussen is de bunzing aan het paren en de weidevogels leggen eieren. De zandhagedis komt in april als allerlaatste van de reptielen uit zijn winterslaap. De kleurrijke waterhoen is nu aan het broeden tussen het riet, heb jij hem al gezien? Op Instagram verschijnt elke werkdag een nieuwe Reel.

Voor een beetje vorst is deze plant niet bang: de blauwe druif is al volop in bloei! In je tuin of in het bos vrolijkt deze bloem de boel op. De blauwe druif doet zijn naam eer aan, het lijkt net op een tros druifjes! Maar eet ze niet op! Hij is giftig en ook helemaal niet lekker! Bovendien is het zonde, want de bloem is te mooi om te zien.

Paartijd voor bunzing

Hoor je dat? Al schreeuwend rennen de mannetjes bunzings achter elkaar aan! Het mannetje vecht voor een vrouwtje en dat gaat er nogal hard aan toe. Hij trekt zich hierbij niks aan van andere dieren, ook niet van mensen! De winnaar van het gevecht paart met het vrouwtje. Het dominante mannetje grijpt haar in de nek, net zo lang tot ze verslapt. Het vrouwtje laat de bevruchting dan toe.

Weidevogels leggen eieren

Als je nu in de weiland loopt, moet je oppassen dat je niet op een eit gaat staan. Sommige, meer natuurlijke weilanden, veranderen in een broedkamer voor weidevogels. De zwart-witte scholekster, de tureluur met rode poten, de kievit met zijn kuif en de grutto die via Portugal en Spanje weer net terug is uit West-Afrika.

Zandhagedis weer actief

Het duurde even, maar ook de zandhagedis komt nu langzaam uit z’n winterslaap. Hij is een beetje laat, want alle andere reptielen zijn al actief. De zandhagedis is nog wel een beetje sloom, maar zodra het warmer wordt krijgt hij meer energie. De mannetjes nemen dan ook gelijk een nieuw jasje, met dit groene jasje verleidt hij de vrouwtjes.

Broedende waterhoen