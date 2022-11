Van bijzondere kraaien tot dieren met misleidende namen | Nu in de Natuur

Iedereen ziet wel eens kauwtjes of zwarte kraaien, maar deze kraaiachtigen zijn zeker niet alledaags. De notenkraker is een soort die voorkomt in sparrenbossen in het noorden en oosten van Europa. Af en toe belandt er wel eens eentje in Nederland. De bonte kraai is het bonte broertje van de zwarte kraai. De zwarte kraai komt voor in het westen van Europa en de bonte in het oosten. De roek is het meest algemeen van deze drie niet alledaagse kraaien. Je kunt ze treffen op akkers en weilanden, waar ze zoeken naar insecten(larven) en regenwormen.

WK Voetbal

Ter gelegenheid van de start van het WK voetbal: alle kleuren van de regenboog aan de hand van dieren en planten. Van de roodmus, het oranjetipje en de gele kwikstaart tot de halsbandparkiet, blauwborst, muntgoudhaantje en de orchidee: allemaal komen ze voorbij.

Jeuk!

Wie jeukt heeft moet krabben. Dat vinden de zoogdieren in deze reel ook. We zien de bever, het grootste knaagdier van Europa, maar ook de das, die goed te herkennen is aan de zwarte-witte tekening op zijn kop. Tenslotte komt het wilde zwijn voorbij, die de wilde voorouder van het tamme varken is.

Fazantachtigen

In Nederland komen verschillende soorten fazantachtigen voor. In deze reel zien we er drie. Allereerste de korhoen. Deze soort kwam vroeger vrij algemeen voor, maar is nu bijna uitgestorven. Hij is alleen nog te zien op de Sallandse Heuvelrug. Met de patrijs gaat het ook niet goed. De soort van kleinschalige akkers en weilanden gaat al een tijdje achteruit. De kwartel is een echte trekvogel. Van deze drie fazantachtigen doet de kwartel het het best.

Misleidende naam