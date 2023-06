Vallen gruttokuikens ten prooi aan de buizerd?

Gruttokuikens hebben veel moeite om op te groeien. Ze ondervinden een tal aan hindernissen in hun leven. Ze vinden te weinig voedsel of worden opgegeten door hermelijn, vos of door een buizerd. Om exact in kaart te brengen hoeveel gruttokuikens ten prooi vallen aan de buizerds in haar gebied, is de provincie Zuid-Holland een groot grutto-onderzoek gestart. Want ondanks vele maatregelen in de provincie om het leefgebied van grutto’s te verbeteren in natuur- en agrarische gebieden, blijft de reproductie van grutto’s laag.