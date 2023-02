UvA-wetenschappers vinden uitsluiten Shell te ver gaan

Een groep van dertig onderzoekers en hoogleraren aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) vindt het te ver gaan om samenwerking met Shell of andere bedrijven voorlopig uit te sluiten. De wetenschappers reageren kritisch op de beslissing van het universiteitsbestuur om voorlopig geen nieuwe projecten te beginnen met het olie- en gasbedrijf of "soortgelijke bedrijven".

In een opiniestuk in universiteitsblad Folia maken tegenstanders van dat besluit duidelijk dat ze zich zorgen maken over "beperkingen in de academische vrijheid die dit besluit met zich meebrengt".