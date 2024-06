Utrechtse Staten struikelen over beschermende status konijn

Meerdere partijen in de Utrechtse Staten zijn gepikeerd over de woorden waarmee VVD-fractievoorzitter Vincent Janssen duidelijk wilde maken dat het bouwen van huizen voor zijn partij zeker zo belangrijk is als het beschermen van dieren. Janssen stelde dat hij via de media verontrustend nieuws had vernomen over toekomstige vertraging van bouwprojecten "door de konijnenlobby".