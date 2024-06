Utrecht stelt alsnog stikstofruimte beschikbaar voor Schiphol

De provincie Utrecht gaat alsnog in op het verzoek van Schiphol om de natuurvergunning van een veehouderij in Wilnis in te trekken. De provincie doet dat om juridische stappen door de luchthaven te voorkomen. De stikstofruimte die vrijkomt door het intrekken van de vergunning van de veehouder wil Schiphol gebruiken voor de eigen natuurvergunning.

Tot dusver had de provincie nog geen besluit genomen over het verzoek van de luchthaven de natuurvergunning van de veehouder in Wilnis in te trekken. Daarom heeft Schiphol de provincie onlangs "in gebreke gesteld" om het niet tijdig nemen van een besluit over het intrekken van de natuurvergunning van de veehouderij, schrijven Gedeputeerde Staten (GS) in een memo aan de Provinciale Staten.