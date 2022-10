Universitair spoorzoeken: studenten verbinden met de natuur

Universitair docent Koen Arts vond dat de studenten van tegenwoordig veel te theoretisch worden opgeleid. Daarom bedacht hij een nieuw vak: elementaire natuurvaardigheden, te volgen aan de Universiteit van Wageningen in een bos in de buurt!

Door vaardigheden te leren als spoorzoeken, prooien besluipen en vuur maken, wil Arts zijn studenten weer wat meer verbinden met de natuur waar ze de rest van de tijd vanuit de collegebankjes (of via de webcam tijdens corona) over leren. "Ik combineer de praktische lessen in het bos hier aan de rand van Wageningen ook wel met theorie. Zo lezen de studenten over de San bushmen uit de Kalahariwoestijn in Afrika. Vervolgens proberen ze of ze net als de San onhoorbaar op blote voeten in het bos een medestudent kunnen besluipen zonder dat die hen hoort."

Hoofd, hart en handen

De nieuwe aanpak van Koen Arts past volgens hem binnen het zogenoemde 'relationeel leren'. "In plaats van alleen maar in de boeken te duiken, leren mensen veel beter wanneer ze de kennis ook via andere wegen binnenkrijgen", stelt Arts. "Je leert het beste als je het niet alleen met je hoofd doet, maar ook met je hart en je handen. Voor een deel leren kinderen dat misschien nog wel op de basisschool, maar gaandeweg raken we dat steeds meer kwijt, hoe verder de opleiding vordert, en dat is zonde!"

"In bomen klimmen past prima binnen de universitaire studie Bos- en Natuurbeheer" Ester, student Wageningen University

Cultuur is natuur

Uiteindelijk, zo hoopt Arts, zou deze manier van leren van en in de natuur ook moeten helpen om de verbinding tussen cultuur en natuur weer een beetje te herstellen. "Natuurbeheerders wordt nu geleerd dat je een hek om de natuur heen zet en haar zo beschermt tegen de mensen, tegen de cultuur. Maar in werkelijkheid zijn natuur en cultuur sterk verweven. Natuur bescherm je veel beter wanneer je het weer een onderdeel maakt van je cultuur."