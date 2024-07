Unieke kijk onderwater: slakken vol wratten en felle kleuren

De eerste slak in het filmpje is de ruwe wratslak. Deze kleine slak van een 10 tot 15 millimeter is geel of geelgroen en zit vol met wratten die in rijen over de lengte van het lichaam lopen. Op het midden van de rug zijn de wratten erg groot en aan de rand van het lichaam worden ze steeds kleiner.

“Elke duik is het weer een verrassing wat je tegenkomt”, schrijft filmer Roland Hendriks bij zijn video. De ervaren duiker gaat wekelijks onderwater, maar zijn favoriete duikplek is in Zeeland. “De diversiteit onder water is zo groot en mooi. Ik ben het meest verliefd op duiken in zeeland.” Om ook anderen te laten meegenieten, filmde hij eind juni het onderwaterleven in de Oosterschelde bij de Zeelandbrug. Hij maakte een compilatievideo van de waterslakjes die hij tegenkwam.

Ook de bruine plooislak heeft kleine knobbeltjes over het lichaam. De slakken zijn meestal roodbruin, grijsbruin of soms zelfs helemaal wit. Over de zijkanten van de rug loopt een huidplooi tot net achter de kieuwen en midden op de rug zit een rechtopstaande huidplooi. Hoewel het diertje op veel plekken ter wereld te vinden is, zijn er in Nederland alleen waarnemingen in Zeeland gekend.

Onderwaterslakken met prachtige kleuren

In tegenstelling tot de vorige slakken heeft deze een sierlijk, bijna doorzichtig uiterlijk met blauwe kleuren. Het blauwtipje valt op met de brede uitsteeksels op de rug genaamd cerata of longpapillen. Blauwtipjes kunnen tot 75mm lang worden, al zijn ze in Nederland meestal niet groter dan 40mm.

Ook het gestippelde mosdierslakje heeft prachtige kleuren en staat gekend als een van de mooiste gekleurde zeenaaktslakken van Nederland. Het lichaam is wit tot zelf bijna transparant en is bedekt met oranje en vlekken en kleine gele en zwarte stippen. De slak eet een struikvormige spiraalmosdiertje (Bugula plumosa) en komt in Nederland alleen voor waar het mosdiertje ook te vinden is.

Diversiteit van zeeslakken in Europese wateren

Ook het kleurrijke harlekijnslakje kon de duiker prachtig vastleggen! Deze slakken zijn te vinden op plekken waar veel voedsel groeit en de slakken blijven vaak in grote aantallen bijeen. Tot 2011 was de soort in Nederland maar enkele keren gezien. Tot er tussen de zomer en november van 2011 plotseling honderenden exemplaren te vinden waren. Waarom de soort plotseling zo explosief toenam, is niet gekend.

“Deze soorten vertegenwoordigen de diversiteit en schoonheid van de zeeslakken in de Europese wateren”, aldus de filmer. “Hun verschillende vormen, kleuren, maten en voedselvoorkeuren maken hen tot een fascinerend onderwerp voor mariene biologie en voor iedereen die geïnteresseerd is in het zeeleven.” Wil je meer zien van het Nederlandse onderwaterleven gefilmd door Roland? Neem dan een kijkje op zijn YouTubekanaal.