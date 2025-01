Unieke beelden: geboorte van een grijze zeehond

Ook op 4 december zat Gerard al bij het eerste licht van de dag op een verdekte plek in de duinen om de zwangere moeder te observeren. Ondanks de kou, blijft hij de hele dag zitten. "Tussen de heeft mijn vrouw Fenneke lunch gebracht zodat ik het potentieel geboortemoment zeker hoefde te missen." De dag gaat voorbij en wanneer er om vier uur 's middags nog steeds niets is gebeurd, was de filmer bang dat het niet meer zou lukken. "Maar tijdens de laatste drie kwartier daglicht begon het bij de moeder toch te dringen. Wat een geluk dat ik mijn camera stevig op een statief had staan in precies de juiste hoek om het goed te kunnen zien. Naast doorzetting en vasthoudendheid heb je ook op het 'moment suprème' een dosis geluk nodig.

Het eerste kwartier was de moeder vooral bezig met afwisselend persen en ontspannen. Daarna zien we de pup ter wereld komen in de vruchtzak, waar die al snel uitkomt. Na de geboorte maken de moeder en de pup kennis door aan elkaar te ruiken en elkaar aan te raken. Vervolgens kruipt het pasgeboren jong op eigen kracht naar de moeder om voor het eerst moedermelk te drinken. Een dag later komt Gerard nog even terug. "Dan zie je ze in de harde wind bij elkaar liggen. De pup ziet er dan al wat sterker en patenter uit."