Uniek in Rijnstrangen: vliegende roerdomp en broedende buidelmees

Broedvogelteller Olaf Klaassen telt al bijna 20 jaar de vogels in de Rijnstrangen en is heel enthousiast over het gebied. In zijn tijd heeft hij het gebied veel zien veranderen. Hij vertelt dat er vijftien jaar geleden bijna geen roerdompen meer waren en dat dat te maken heeft met het peilbeheer. Het waterpeil werd lang laag gehouden voor de landbouw, maar in samenspraak met het waterschap is dat weer verhoogd. Nu ziet hij de roerdomp, maar ook bijvoorbeeld de grote karekiet fors toenemen.