"Varkens die in bakken met gloeiendheet water terechtkomen, dieren die aan de lopende band worden mishandeld. In slachthuizen komen gruwelijke misstanden voor". Dit is geen quote van een dierenactivist, maar van minister Piet Adema van het ministerie van Landbouw. In een brief aan de Tweede Kamer komt hij met een lijst met maatregelen om deze industrie stevig aan te pakken. Slachthuizen overtreden de regels te vaak, aldus de minister. Precies over dit soort misstanden gaat het boek 'Undercover in de bio-industrie' van Roel Binnendijk en Jeroen Siebelink (uitgeverij Spectrum).