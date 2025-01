Uitstoot VS blijft dalen onder Trump, maar tempo vermindert

Ook nu Donald Trump weer aan de macht is en uit het Klimaatakkoord van Parijs is gestapt, zal de uitstoot van broeikasgassen in de VS blijven dalen. Die verwachting spreken experts uit. "De dalende trend blijft, maar het zal langzamer gaan dan onder Joe Biden en zeker langzamer dan nodig is", zegt Heleen de Coninck, klimaathoogleraar aan de TU Eindhoven en de Radboud Universiteit Nijmegen.

Dat de economie blijft verduurzamen, is volgens De Coninck vooral een geldkwestie: steenkool is steeds minder rendabel, terwijl hernieuwbare energiebronnen goedkoper worden. "Het is gewoon economische logica dat het energiesysteem blijft verduurzamen", beaamt Pieter Pauw, die zich bezighoudt met klimaatbeleid en -financiering aan de TU Eindhoven en Instituut Clingendael. Voor het klimaat was het volgens hem wel "heel veel beter geweest als Kamala Harris had gewonnen", omdat Trump klimaatverandering in weerwil van wetenschappelijk bewijs als "een hoax" ziet.