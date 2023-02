Uitstoot broeikasgassen in Nederland nam in 2021 weer toe

Dat de cijfers in 2021 hoger waren dan in 2020, was al duidelijk uit voorlopige cijfers. De definitieve cijfers bevestigen dat het zogeheten Urgenda-doel niet werd gehaald. Duurzaamheidsorganisatie Urgenda heeft via de rechter afgedwongen dat de Nederlandse uitstoot van broeikasgassen vanaf 2020 minstens een kwart lager moest zijn dan in 1990. Die verplichting werd in 2019 door de Hoge Raad aan de Staat opgelegd.