Uitspraken van de beoogde ministers over klimaat, stikstof en natuur

Wiersma wil de discussie breder trekken en kijkt onder andere naar waterbeheer. Rummenie wil opnieuw beginnen met natuurherstelbeleid en een "nulmeting" voor natuur invoeren. Partijen in de Tweede Kamer willen al langer stikstof minder centraal stellen in natuurbeleid, maar de rechter staat dit niet toe zolang de stikstofneerslag hoog blijft.

Landbouwminister Wiersma wil in haar eerste weken de mestproblematiek en de stikstofuitstoot aanpakken, zo zei zij in de Tweede Kamer. Veehouders mogen minder mest op hun grond uitrijden en moeten de rest laten afvoeren, wat hoge kosten veroorzaakt en faillissementen kan dreigen.

Wiersma wil in Brussel opnieuw een uitzondering ("derogatie") voor mestuitrijden proberen te krijgen, maar de uitkomst is onzeker. Daarnaast wil zij de "rekenkundige ondergrens" voor stikstofneerslag versoepelen, zodat kleine boeren zonder natuurvergunning door kunnen werken. Ook deze maatregel is onzeker vanwege de stikstofgevoeligheid van de natuur.

Verder denkt Wiersma vooruit te kunnen met het teruggebrachte stikstoffonds van 5 miljard euro, ondanks de oorspronkelijke 20 miljard euro. Ze benadrukt dat "scherpe keuzes" nodig zijn. Als voormalig gedeputeerde in Friesland weet Wiersma dat provincies bijna 60 miljard euro nodig hebben voor stikstof- en landbouwplannen. Toch gelooft ze dat 5 miljard voorlopig genoeg is, en met vergelijkbare toekomstige budgetten, kan het totaal rond 2035 alsnog gehaald worden.

De aankomende landbouwminister vindt ook dat dierenleed in de Nederlandse veehouderij soms erger wordt voorgesteld dan het is. Volgens haar zorgen boeren goed voor hun dieren en stellen dierenrechtenorganisaties zaken soms anders voor. Ze baseert zich op eigen ervaringen en noemt het een "verschil van perceptie".

Wiersma benadrukt dat er veel is gedaan om dierenleed te verminderen en dat incidenten worden uitvergroot. Ze erkent dat misstanden in alle sectoren voorkomen en aangepakt moeten worden. Afzwaaiend minister Piet Adema kondigde een verbod aan op stroomstootapparaten in veevervoer na beelden van misbruik door dierenrechtenorganisatie Varkens in Nood.