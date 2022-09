Uitslag spinnentelling bekend: kruisspin het meest gezien

Afgelopen weekend werd de spinnentelling gehouden, waarbij 255 deelnemers gedurende het weekend spinnen in hun tuin hebben waargenomen. Bij de telling werd de kruisspin het vaakst gezien, voor de tiende keer op rij. Daarna werden de grote trilspin en venstersectorspin het meest waargenomen. Deze top drie is gelijk aan die van 2019 en 2020.

Per tuin komen gemiddeld 7,3 kruisspinnen voor, bleek uit de telling van dit jaar. Vergeleken met de aantallen kruisspinnen in 2015 tot 2017 is dat weinig, maar het is toch al meer dan in de periode 2018-2020. Mogelijk is het voorgaande natte jaar goed geweest voor de voortplanting van de soort.