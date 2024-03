Uitreiking van de vijfde Frater Willibrordus Prijs

Meer dan 5000 keer is onze fenolijn het afgelopen jaar ingesproken. Komende zondag maken we bekend wie er vandoor gaat met de 5e Frater Willibrordus Prijs. Deze bekroning is in het leven geroepen voor de mooiste, meest inspirerende waarneming op de fenolijn. Al meer dan 20 jaar is dat een vaste rubriek in Vroege Vogels. De uitzending is vanuit Landgoed Oostbroek in de Bilt. Op deze plek was de naamgever van de prijs, Frater Willibrordus, jarenlang bijna dagelijks te vinden.