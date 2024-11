Uitgezette zeehondenpup Kiwi weer in opvang na menselijke verstoring

Het is iets wat het Zeehondencentrum Pieterburen het liefst niet doet: een zeehond opvangen – laat staan voor de tweede keer. Sinds het Zeehondenakkoord van 2020 wordt er terughoudend omgegaan met het opvangen van zeehonden. Idealiter herstelt de zeehond zelf in zijn natuurlijke omgeving.

Zeehond Kiwi is zondag voor de tweede keer dit jaar opgevangen in Zeehondencentrum Pieterburen. Vanwege een longworminfectie was hij al weken in observatie bij het centrum en haar zeehondenwachters. Zijn rust werd echter dusdanig verstoord door strandgasten dat een opname noodzakelijk was.

Ook bij Kiwi is er alles aan gedaan om opvang te voorkomen. Hij werd al weken geobserveerd op de stranden van Noord-Holland omdat er zorgen waren over zijn gezondheid. Hoewel het Zeehondenakkoord voorschrijft dat men dertig meter afstand moet houden tot een zeehond, kreeg het Zeehondencentrum veel meldingen over mensen die bij Kiwi in de buurt kwamen. Daarom hebben gespecialiseerde zeehondenwachters Kiwi een aantal keer verhuisd naar een rustiger plek.

Met toenemende regelmaat krijgt het Zeehondencentrum meldingen over verstoringen door mensen. Daarbij wordt niet alleen de afstand van dertig meter overschreden, maar wordt de zeehond aangeraakt, geaaid of zelfs opgetild. Deze menselijke tussenkomst levert echter zoveel stress op dat het de gezondheid van het dier beschadigt of – in het geval van pups – dat een moeder haar jong verlaat.

Daarom roept het Zeehondencentrum Pieterburen op om altijd op grote afstand te blijven van zeehonden. Het is niet alleen schadelijk voor de dieren, maar het kan ook gevaarlijk zijn voor mensen. Zeehonden kunnen bijten en ziektes overbrengen. Daarnaast staan er boetes op het benaderen van zeehonden.

Zeehond heeft infectie

Tijdens de observatie werd al vastgesteld dat Kiwi waarschijnlijk een longworminfectie had. Dit is een veelvoorkomende infectie bij jonge zeehonden, omdat hun immuunsysteem hier nog niet voldoende tegen bestand is. In de meeste gevallen kunnen ze zelf hiervan herstellen. Een aantal van hen wordt echter zo ziek dat ze zonder hulp niet kan overleven.

Kiwi in oktober

De symptomen zijn benauwdheid, een bebloede bek en verlies van gewicht. Kiwi was afgelopen zondag zodanig kortademig dat is besloten om hem naar Pieterburen te brengen. Ook was hij sinds zijn vrijlating in juli tien kilo afgevallen. De verwachting is dat Kiwi twee tot drie maanden nodig heeft om te herstellen.

Eerste pup bij het Zeehondencentrum

Zeehond Kiwi was in april de eerste pup van het geboorteseizoen van de gewone zeehond die bij het Zeehondencentrum werd binnengebracht. Hij werd op 15 april gevonden, te vroeg geboren en verweesd, en was daarmee de vroegste pup ooit. Het Zeehondencentrum heeft hem intensief verzorgd, totdat hij half juli sterk en groot genoeg was om terug te gaan naar zee.

Met zijn witte, stekelige vacht en bijpassende naam maakte Kiwi veel indruk, zowel nationaal als internationaal. De pup werd massaal symbolisch geadopteerd door betrokken volgers en ging al snel viral op TikTok. Zelfs het Amerikaanse tv-programma Good Morning America besteedde aandacht aan het nieuws.