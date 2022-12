Uitgestorven planten, voedselbosbouw en alle overige onderwerpen

Zelf een vak verzinnen dat aan de universiteit gegeven gaat worden. Dat deden de twee studenten Wytze Walstra en Sacha Brons. Zij wonnen met hun vak voedselbosbouw op 24 november de ‘ Create a Course Challenge 2022 ’ van het Instituut voor Interdisciplinaire Studies (IIS) van de Universiteit van Amsterdam. In dit nieuwe vak leren studenten de oorzaken en gevolgen van de huidige crisis in de landbouw te doorgronden. Ook onderzoeken ze hoe voedselbosbouw de kloof tussen landbouw en natuur kan overbruggen.

In 2018 won het duo al de internationale prijs voor jonge wetenschappers met hun profielwerkstuk over schimmels als bouwstof voor stoeptegels. Ze wilden een oplossing bedenken voor het zogenoemde 'hitte-eiland effect' in steden. Luister die reportage hier terug.

Van links naar rechts: Sacha Brons (student UvA), Peter-Paul Verbeek (rechtor magnificus UvA) en Wytze Walstra (student UvA) © Merlijn Schneiders

Uitgestorven planten

Sommige uitgestorven planten kunnen misschien weer tot leven gewekt worden. Dat is de conclusie van nieuw onderzoek van onder andere Jan Wieringa, botanist bij Naturalis. Jan Wieringa zoekt met verslaggever Gert Elbertsen in de collectie van Naturalis naar herbariumexemplaren die mogelijk aan de basis kunnen staan van nieuwe populaties.

Een van de planten in Naturalis © Gert Elbertsen

Effect van temperatuur op vogels

Nog niet zo lang geleden werd er druk geschaatst op het Naardermeer, maar inmiddels kan het tijdens de jaarwisseling plaatselijk wel 15 graden worden in ons land. Wat betekenen die temperatuurschommelingen voor vogels? Hoogleraar dierecologie Christiaan Both van de rijksuniversiteit Groningen verschaft ons via de telefoon duidelijkheid.

In de uitzending herhalen we een selectie van onze favoriete reportages uit 2022. Met onder andere: vogelende profwielrenners, de waterschorpioen en reuzemolshopen! Lees via onderstaande link meer over deze reportages.