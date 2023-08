Uiterwaarden stromen niet vol door heftige regenval in Zwitserland

De uiterwaarden van de grote rivieren zullen de komende week niet onderlopen als de overvloedige regenval uit Zwitserland via de Rijn Nederland bereikt. De Rijn bereikt wel een voor september ongebruikelijk hoge waterstand bij Lobith, maar van onderlopende uiterwaarden of hoogwater is geen sprake, aldus de watermanagers van Rijkswaterstaat.

De waterbeheerders verwachten maandag een piek in de afvoer van de Rijn van 2500 kubieke meter per seconde. Dat kan zelfs nog iets hoger worden en 2800 kubieke meter per seconde bereiken. De waterstand van de Rijn bij Lobith is dan rond de 10 meter boven NAP. Dat is ver onder een hoogwaterstand. Pas bij 15 meter boven NAP zou er sprake zijn van hoogwater waarvoor maatregelen moeten worden genomen. De uiterwaarden zullen pas onderlopen bij een stand van ongeveer 11,50 meter boven NAP bij Lobith.