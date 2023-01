Uitbreiding Ethiopische hoofdstad leidt tot conflicten met hyena's

Lange tijd leefden hyena en mens probleemloos naast elkaar in Ethiopië. Maar nu het inwonertal 117 miljoen is gepasseerd breiden woonwijken zich uit in het leefgebied van de hyena. Dat heeft er waarschijnlijk toe geleid dat er de laatste tijd steeds vaker aanvallen van hyena's worden gemeld.

Het hol waar Paul en Stephany hun verhaal vertellen ligt net buiten de woonwijk en is fors; een meter in de hoogte en 75 centimeter breed. Opvallend is de stekel van een stekelvarken die bij het hol ligt. Mogelijk viel het knaagdier ten prooi aan de hyena's, misschien dat hyena's het nest van het stekelvarken hebben gekaapt. Hyena's hebben het imago van vieze dieren, maar toch is het vrij schoon bij het hol. Poep van hyena's zien ze pas verderop. Hyena-uitwerpselen zijn goed te herkennen aan de witte kleur, veroorzaakt door het vele bot dat ze eten.