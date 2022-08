Tweehonderd extra diersoorten in Australië bedreigd

Dieren die in Australië in het wild leven worden ernstig bedreigd door natuurbranden, droogte, het verlies aan habitat en de opwarming van de aarde. Daarvoor waarschuwt de overheid in een nieuw rapport. In vijf jaar tijd zijn er meer dan 200 bedreigde dier- en plantensoorten bijgekomen.

"Australië heeft meer zoogdiersoorten verloren dan ieder ander continent", staat in het rapport. Het aantal soorten dat bedreigd wordt, is in vijf jaar tijd met acht procent gestegen. Volgens het rapport hebben de natuurbranden in het seizoen 2019-2020, waarbij 8 miljoen hectare bebossing in vlammen opging, één tot drie miljard dieren gedood of uit hun habitat verdrongen. En warme zeeën hebben het koraal in de Great Barrier Reef doen verbleken in 2016, 2017 en 2020.