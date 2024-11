Tweede Kamer wil verbod op kangoeroeproducten

Een delegatie van Australische Aboriginals sprak 21 oktober met Tweede Kamerleden over de jacht en de handel in kangoeroes. In dit gesprek ging het over de impact van de EU-import van kangoeroe-vlees en huiden. De Aboriginals willen op deze manier aandacht vragen voor de wrede behandeling van kangoeroes in Australië en voor de rol die Nederland hierbij speelt. Dierenwelzijnsorganisatie World Animal Protection roept al langer op tot een verbod op de import en verkoop van kangoeroeproducten in Nederland.