Tweede Kamer wil klimaatactie voor Caribisch Nederland

“Goed dat het parlement met deze moties de regering oproept in kaart te brengen wat er nodig is om de BES-eilanden voor te bereiden op de zeespiegelstijging, toenemende hitte en andere gevolgen van de klimaatcrisis. De regering moet hier heel serieus werk van maken. En Nederland moet het probleem ook bij de oorzaak aanpakken, en zorgen voor een veel snellere daling van de uitstoot van CO2”, zegt Dewi Zloch, expert Klimaat en Energie bij Greenpeace Nederland.

Greenpeace gaat samen met inwoners van Bonaire een rechtszaak starten om zo af te dwingen dat de Nederlandse overheid de laaggelegen bijzondere gemeente beschermt tegen de gevolgen van klimaatverandering. “Het is terecht dat het bewustzijn in Den Haag over de klimaatcrisis en de gevolgen voor Bonaire, en voor de andere eilanden, eindelijk groter wordt. Op Bonaire zullen we onze stem laten horen zodat de politici zien dat wij willen dat ons eiland wordt beschermd tegen overstromingen en andere gevolgen van klimaatverandering. Zodat er een goed klimaatbeleid komt voor ons en onze buren”, zegt Meralney Bomba van Greenpeace op Bonaire.