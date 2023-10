Tweede fase van lozen afvalwater Fukushima van start

De tweede fase van de lozing van afvalwater van de verwoeste kerncentrale van Fukushima in Japan is donderdag van start gegaan, meldt de Japanse energiemaatschappij Tokyo Electric Power Company (TEPCO). De lozingen zorgen voor veel kritiek vanuit de nabijgelegen landen China, Rusland en Zuid-Korea.

Japan was op 24 augustus gestart met de lozing van het water dat gebruikt werd om de reactoren van Fukushima af te koelen. Die waren in 2011 ingestort na een tsunami. Bij die eerste lozing werd 7800 ton afvalwater in zee gespoeld. In totaal wordt zo'n 1,34 miljoen ton afvalwater in etappes in zee geloosd, een hoeveelheid die gelijk staat aan 500 Olympische zwembaden.