Twee visarendnesten in de Biesbosch Nieuws • 22-08-2014 • leestijd 1 minuten

© Fotograaf: corineoste

Voor het eerst hebben visarenden nesten gebouwd in Nationaal Park de Biesbosch. Het gaat om twee vogels die deze zomer een nest hebben gemaakt in hoogspanningsmasten.

Blijvertje

Het is uniek dat de visarenden dit jaar de hele zomer in de Biesbosch verbleven. Normaal gebruiken ze Nederland als tussenstop op hun trekroute van hun zomergebieden in het noorden en oosten van Europa en de gebieden waar ze in de winter verblijven, zoals het Middellandse Zeegebied en Afrika.

Broedplek

Er zijn minimaal drie verschillende visarenden gezien. Soms vliegend met flinke takken die gebruikt worden als nestmateriaal. In augustus werden de vermoedens bevestigd en vonden boswachters van Staatsbosbeheer de twee nesten. Dit jaar zijn de nesten nog niet gebruikt, maar het zou kunnen dat de nesten gebouwd zijn om volgend jaar als broedplek te dienen. Voor zover bekend is er alleen in 2002 ook een nest gebouwd in de Oostvaardersplassen. Hierin is uiteindelijk niet succesvol gebroed.