Twee Nederlandse speurhonden naar Nepal tegen stroperij rode panda

In 2017 was de Nederlandse Mitch de eerste hond die wereldwijd werd ingezet tegen stroperij. Mitch had het speciaal voorzien op ivoorstroperij in Afrika. Mitch is in 2020 overleden aan een bacteriële infectie, maar ondertussen zijn meer honden tegen ivoorstropers opgeleid. Groenendijk was daar ook bij betrokken. Volgens hem gaan er nu voor het eerst honden naar het Himalayagebied. Bizzy en Ringo kunnen ook andere dieren opsporen waarop wordt gejaagd, zoals schubdieren en luipaarden. Het werkgebied van de honden wordt later uitgebreid naar India.