Twee levende bruinvissen aangespoeld in Nederland

Steeds vaker spoelen er uit de Waddenzee of Noordzee bruinvissen aan in Nederlandse. "Doorgaans gaat het om ernstig zieke en verzwakte dieren die niet langer meer in staat zijn om nog te zwemmen. De zoogdieren zouden verdrinken als ze niet op het strand gaan liggen. In tegenstelling tot een zeehond op het strand, is een bruinvis of dolfijn op het strand altijd een dier in nood dat hulp nodig heeft", stelt SOS Dolfijn.